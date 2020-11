'Hamilton stopt na zevende titel met F1'

Ralf Schumacher denkt dat het mogelijk is dat Lewis Hamilton echt met pensioen gaat uit de Formule 1 na het behalen van zijn zevende titel. De 35-jarige Mercedes-coureur veroorzaakte opschudding na zijn overwinning in Imola door te zeggen dat er geen garantie is dat hij een nieuw contract voor 2021 en daarna zal overeenkomen met het Duitse team.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei dat de soep niet zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. Volgens de Oostenrijker zegt dat Hamilton binnenkort zal starten met de contractbesprekingen maar dat het riskant is vanwege de coronacrisis.

"Het ergste zou zijn als de coureurs een race of meer missen", zei hij.

Maar voormalig F1-coureur Schumacher, wiens broer Michael met pensioen ging als de enige zevenvoudig wereldkampioen van de sport, denkt dat Hamilton echt op weg is naar zijn pensioen. Tegen Sky Duitsland zei Schumacher: "Dit is nu de zevende titel die hij wint, en dat heeft effect. Het is veel jaren reizen, veel energie, en het kost je natuurlijk aan kracht."

Salaris Lewis Hamilton

Hij geeft echter toe dat het stilliggen van de onderhandelingen gewoon een geschil over geld kan zijn. "Ik denk dat er door de coronapandemie nog niet helemaal overeenstemming is over het salaris", aldus Schumacher.

De verhalen in de paddock zijn dat Hamilton er 5 miljoen euro bij wil hebben, iets dat Mercedes niet ziet zitten vanwege de crisis waarin de wereld zich begeeft waardoor een salarisverhoging moeilijk uit te leggen is aan de consument.