Helmut Marko blokkeerde kans Tsunoda vanwege focus op F1

De Japanner Yuki Tsunoda is hard op weg om in de F1 te komen. De Honda-protegé hoopt in te kunnen stappen bij AlphaTauri en zo de stoel van Daniil Kvyat over te nemen. Naast de steun van Honda heeft Tsunoda ook de steun van Red Bull. Vooral Helmut Marko is onder de indruk van de 20-jarige coureur.

Met die gedachte blokkeerde Helmut Marko recent een deelname van Tsunoda aan een junior raceserie, zodat de Japanner zich kan blijven concentreren op de Formule 1. Het is het zoveelste duidelijke teken dat de baas van het coureursprogramma van Red Bull van plan is Daniil Kvyat te wippen en Tsunoda in 2021 bij AlphaTauri te laten debuteren in de F1 als racecoureur.

Superlicentie

Deze week verzamelde Tsunoda in Imola de 300 kilometer die hij nodig heeft voor een superlicentie en het ziet ernaar uit dat hij zijn F1-debuut op vrijdag in Bahrein gaat maken. Tsunoda zei in Imola: "Als ik de training in Bahrein kan rijden, is het een behoorlijk strak schema om met beide auto's te rijden."

Tsunoda rijdt in Bahrein ook in de Formule 2-klasse, waardoor hij achter elkaar op het circuit te vinden is, zowel in de F2-wagen als in een F1-wagen van AlphaTauri.

"Er is een groot verschil tussen F1 en F2, dus het wordt een uitdagend weekend. Ik weet niet of ik het al doe, maar als ik het doe, wordt het een grote uitdaging voor mij."

Marko heeft laten doorschemeren dat Tsunoda volgend jaar zeker debuteert als hij zich kwalificeert voor een superlicentie, en dat houdt ook in dat hij dit seizoen in de top vijf moet blijven in de F2. Tsunoda: "Ik heb begin dit seizoen mijn doel vastgesteld dus daar voel ik niet veel extra stress over."

Focus op F1

Om Tsunoda's focus op de Formule 1 te behouden, heeft Marko hem onlangs echter geblokkeerd voor een race in de Euroformula Open-serie in Spa.

"Carlin nodigde me uit om het te doen, dus toen ik Helmut vroeg, zei hij 'Nee, focus op F1'. Hij had geen advies, ik kreeg alleen te horen dat ik me moest concentreren op het behalen van de 300 kilometer op Imola", zei Tsunoda.

Toen hem werd gevraagd of hij enthousiast is om mogelijk de volgende F1-coureur van Japan te worden, gaf hij toe: "Als ik volgend jaar race, wil ik Suzuka zeker ervaren in het bijzijn van de fans. Als ik voor Japanse fans kan racen, denk ik dat dit de leukste race van mijn leven wordt."