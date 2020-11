Honda over motorproblemen Verstappen: "Zal niet meer gebeuren"

"No power, no power" zijn de twee woorden die geen enkele Nederlander wil horen wanneer er Formule 1 aan staat. Toch was dit weer het geval tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Emilia Romagna. Verstappen kampte met een probleem aan één van zijn bougies, wat ervoor zorgde dat hij significant minder vermogen had.

Gelukkig heeft Tanabe - een van de topmannen van Honda - weten bevestigen dat dit niet meer zal gebeuren en dat het een eenmalige anomalie was. "Door middel van levensduur-testen bepalen wij hoelang een onderdeel mee kan gaan, en volgens onze berekeningen kon dit onderdeel nog veel langer meegaan", zo vertelt Tanabe. "Er is dus geen sprake van een structurele fout."

Ook grapte de Honda-topman nog dat het maar goed was dat deze anomalie zich voordeed tijdens de kwalificatie en niet de race. "We weten voor zulke anomalieën nooit wanneer zich dat voordoet, dus het was misschien maar een positief iets dat het zich voordeed tijdens de kwalificatie en niet de race."