Renault sluit zes dagen testen op circuit Bahrein af

Renault-coureur voor 2021 en ontwikkelingscoureur in 2020 Fernando Alonso heeft de tweedaagse test met Renault. De Franse heeft een aantal drukke dagen op het circuit in Bahrein achter de rug. Afgelopen donderdag tot en met zondag moest het Franse team vier dagen testen met hun Academy-coureurs Christian Lundgaard, Oscar Piastri en Guanyu Zhou aan het stuur van een 2018-bolide.

Maandag en dinsdag was er geen actie op het circuit, woensdag en donderdag mocht de Spanjaard Alonso de R.S.18 besturen. Het was niet de eerste keer dat Alonso in actie kwam dit seizoen. Ook in Spanje op het circuit van Barcelona heeft hij 100 kilometer mogen rijden voor een filmdag. Volgens seizoen zal hij plaatsnemen naast Esteban Ocon bij de renstal uit Frankrijk onder de naam Alpine.

Alonso reed op zowel de woensdag als de donderdag 93 ronden met de bolide uit 2018. Dit aantal ronden totaal kan je vergelijken met drie races. Met die aantal ronden heeft hij zijn nekspieren, die hij wilde trainen, goed kunnen belasten.

Zoals op viel op de foto's droeg de coureur een zwart-witte camouflage helm en de bolide was niet voorzien van een gele kleur. Na de test sprak Alsono van 'liefde op het eerste gezicht' zo vertelde hij op Twitter terwijl hij foto's deelde van zijn racedag op het circuit in Bahrein.