Hamilton: "Bottas krijgt niet de credits die hij verdient"

Lewis Hamilton vindt dat Valtteri Bottas ondergewaardeerd wordt als Formule 1-coureur en zegt dat hij beter is dan een groot deel van de andere coureurs. Sinds Bottas in 2017 bij Mercedes kwam, heeft Hamilton sindsdien elk seizoen de Fin verslagen en staat klaar om die reeks in 2020 levend te houden, terwijl hij dichter bij een record van zeven wereldkampioenschappen komt.

Hoewel Bottas in de loop der jaren meer dan zijn deel van de kritiek heeft gekregen, denkt Hamilton dat Bottas door zijn talenten een voorsprong heeft op veel andere coureurs op de Formule 1-grid. De Brit zegt hierover: "Valtteri krijgt niet de eer die hem toekomt, omdat hij geweldig werk doet. Hij is een ongelooflijk snelle coureur. Ik denk dat hij beter is dan een groot deel van het veld dat hier is."

"Niet alleen in zijn rijgedrag, maar meer in zijn mentale houding en aanpak. Omdat coureur zijn niet alleen autorijden is, gaat het niet alleen om trainingen. Het gaat erom hoe je de balans in kaart brengt, hoe je mensen om je heen in beweging krijgt en daar is hij geweldig in."

Nooit opgeven

Bottas heeft tijdens het seizoen 2020 bij talloze gelegenheden laten zien dat hij Hamilton kan verslaan in de kwalificatie, maar Hamilton zei dat hij, na terugkijkend op de gevechten van dichtbij, verbeteringen had kunnen aanbrengen.

"Als ik terugkijk op die tijden, waren ze te dichtbij. Ze waren niet goed genoeg omdat ik geloof dat ik een bepaalde hoeveelheid extra tijd in me heb. Maar het is eerlijk gezegd gewoon nooit opgeven, nooit geloven dat het voorbij is. Het is een kwestie van voelen, tot het uiterste gaan en alle stukjes van de puzzel in een haast proberen samen te voegen."

"Als je in de praktijk kijkt, heb je in feite een nieuwe puzzel en de stukjes zijn overal en je hebt maar een bepaalde hoeveelheid tijd om alle stukjes van de puzzel op hun plaats te leggen. Als je een kwalificatie rijdt, heb je soms de helft van de puzzel gedaan, soms heb je de hele puzzel gelegd en soms heb je minder dan de helft van je voorbereiding gedaan. Dan moet je alles gewoon bij elkaar gooien en hopen dat het samenkomt. En met beide gaat het goed."

Na de overwinning in Imola kwam Hamilton 85 punten voor op Bottas te staan in het WK-klassement met nog maar vier races te gaan in 2020.