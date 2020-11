Ecclestone: "Lewis heeft toe nu toe eigenlijk altijd vier azen vastgehouden"

Men kan er inmiddels écht niet meer omheen. Lewis Hamilton is één van de grootste namen ooit in de Formule 1. Sterker nog, als je naar de statistieken op zichzelf kijkt is hij waarschijnlijk de allerbeste coureur die de sport ooit gekend heeft. Toch zijn er menig critici dat hij zijn successen te danken heeft aan niet alleen zichzelf.

Sinds 2014 - het seizoen waarin de nieuwe V6-hybride motoren werden geïntroduceerd - wist Lewis Hamilton 71 keer als eerste te finishen, tegenover de 29 keer waarin zijn respectievelijke teamgenoot dat lukte. Het is dit feit wat Bernie Ecclestone heeft doen zeggen dat Hamilton eigenlijk een sterkere teamgenoot naast zich moet hebben.

"Lewis verdient alle roem die hij krijgt", aldus Bernie. "Hij heeft altijd zijn teamgenoot weten te verslaan, behalve in 2011 en 2016. Toch valt hij te vergelijken met een pokerspeler die weet dat hij vier azen in zijn hand heeft. Hij kan poker spelen terwijl de anderen aan het zweten zijn. Ik wil hem naast Max Verstappen zien, maakt hij dan ook nog zo weinig fouten als hij nu doet?", vraagt Bernie zich af.

1996 F1-wereldkampioen Damon Hill haakt hierop aan. "Voor alles wat Lewis Hamilton in en voor F1 gedaan heeft, loopt hij het risico dat de geschiedenis hem niet hetzelfde beoordeelt als de anderen; er bestaat een risico dat Hamilton zal worden afgespiegeld tegenover de intensiteit van zijn competitie", zo vertelt Damon. "Hij heeft flink moeten vechten tegen Nico Rosberg, maar eigenlijk had hij altijd wel de bovenhand wat dat betreft. Bottas doet het ook aardig maar vooral tijdens races kan hij Lewis niet bijhouden", zo vertelt Hill.

"Mercedes heeft dit tijdperk van de F1 echt vermorzeld, maar nog steeds wordt Lewis niet uitgedaagd", zo vertelt Hill verder. "En dat is jammer want als een coureur echt hard zijn best moet doen, dat is pas wanneer we echt het beste van hem kunnen zien", zo sluit Hill af.