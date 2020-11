Button: "Over één ronde is Verstappen sneller dan Hamilton"

Dat Max Verstappen een erg snelle coureur is, dat zal ook het niet-getrainde oog niet ontgaan. Vaak wordt de Nederlander als één van de snelste coureurs benoemd, maar toch was er altijd een kanttekening: Lewis Hamilton zou de enige coureur zijn die sneller was dan Max Verstappen over één ronde. Echter, Sky Sports F1-analyst en voormalig F1-coureur Jenson Button is het daar niet mee eens.

In de Collecting Cars podcast werd er aan Jenson Button gevraagd waarom het verschil tussen Max Verstappen en Alexander Albon zo groot is. De Brit geeft aan dat Alexander Albon inderdaad niet op het gewenste niveau rijdt, maar het verschil is nóg meer toe te danken aan Max Verstappen zelf. "Ik denk dat ze het heel aanpakken dan vorig jaar, daarom doen ze nu zo geduldig met Albon. Tuurlijk rijdt Albon nu niet op het gewenste niveau, maar zijn grootste probleem is zijn teamgenoot", zo vertelt Button. "Zijn teamgenoot is de aller snelste ter wereld als we kijken naar pure snelheid", zo klinkt de Brit lovend.

Volgens Button past Verstappen de RB16 op zijn eigen unieke wijze aan. "Hij bestuurt de auto met ontzettend veel downforce op de vooras van de auto, met relatief veel overstuur", zo vertelt de Brit. "Max past de auto op zo'n manier aan dat hij onbestuurbaar wordt voor andere coureurs."

De Sky Sports F1-analist is van mening dat Verstappen zich verkeerd in een select gezelschap. "Hij is sneller dan Lewis Hamilton in kwalificatie", zo vertelt Button. Of dat ook het geval is over een race-afstand weet hij niet zeker, maar volgens hem zijn het wel die twee die flink beter presteren dan de rest. Naar zijn mening volgen alleen Charles Leclerc en Daniel Ricciardo wat betreft prestaties.