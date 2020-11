Villeneuve vindt Albon slechtste tweede coureur ooit

Red Bull Racing sluit het seizoen af ​​met Alexander Albon. Dat is nu duidelijk nadat Christian Horner en Helmut Marko het meerdere keren hebben aangegeven. Horner en Marko gaven na de Grand Prix in Imola aan dat Albon tot en met de laatste race in Abu Dhabi de kans krijgt zich te bewijzen en dat daarna pas een beslissing genomen zal worden over de tweede coureur voor 2021.

Opmerkelijk is het wel te noemen. Pierre Gasly werd in 2019 na 12 races aan de kant gezet in de zomerpauze van dat seizoen. Sinds dat moment rijdt Alexander Albon in zijn stoeltje, die er inmiddels 22 races op heeft zitten maar nog altijd mag blijven ploeteren in de Red Bull. Voormalig F1-coureur Jacques Villeneuve weet wel waarom Albon mag blijven en Gasly vrijwel meteen de wacht werd aangezegd.

Verdient geen plek bij Red Bull

De Canadees staat bekend om zijn felle uitspraken, die vaak wat harder en scherper zijn dan de rest, en hij neemt ook geen blad voor de mond over Alexander Albon. Bij Sky Sports Italië zegt Villeneuve: "Hij verdient zijn plaats bij Red Bull niet. Albon is de slechtste tweede coureur ooit bij Red Bull."

"Hij wordt echter beschermd door de teamleiding en krijgt altijd het vertrouwen, maar hij is zeker niet van het niveau dat een Red Bull-coureur zou moeten hebben. Hij wordt steeds slechter, ook al blijven ze hem proberen te helpen."

De Canadees weet overigens dankzij zijn paspoort waarom hij nog naast Verstappen zit. "Hij zit er alleen vanwege zijn paspoort, omdat Red Bull een Thaise eigenaar heeft die de helft van het bedrijf bezit en daarom wordt hij beschermd", waarmee Villeneuve verwijst naar het feit dat Red Bull maar voor de helft van Dietrich Mateschitz is, de andere helft behoort tot de Thaise familie Yoovidhya.

Gasly boos

Maar wie Albon moet opvolgen wil Villeneuve niet op reageren. Hij lijkt Gasly echter meer geschikt te vinden op dit moment. Tot slot zegt de Canadees: "Hij is nog steeds boos dat hij bij AlphaTauri moet blijven en rijdt daarom erg agressief. Dat zie je terug in zijn rijstijl, maar dat is prima."