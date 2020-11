Leclerc: "Ik wil niet bij Mercedes racen en hoef ook hun motor niet"

Charles Leclerc zegt dat hij geen interesse heeft om naar Mercedes te verhuizen, of zelfs maar te genieten van de superieure kracht van de dominante F1-motor van de regerend wereldkampioen. Eind vorig tekende de indrukwekkende 23-jarige Ferrari-coureur een nieuw contract tot 2024, om vervolgens een rampzalig seizoen mee te maken door de crisis waarin Ferrari zich dit jaar begeeft.

Leclerc houdt echter vol dat hij niet in de verleiding komt om over te stappen naar Mercedes, wiens coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas afgelopen weekend het zevende opeenvolgende wereldkampioenschap van het Duitse team op hun naam schreven.

Tegenover het Duitse Bild zei Leclerc: "Mercedes doet uitstekend werk en ik heb enorm veel respect voor de manier waarop ze werken. Maar ik blijf liever bij Ferrari, waar ik er alles aan zal doen om het team terug te krijgen naar de plek waar het thuishoort."

Het grootste probleem met het pakket van 2020 is de Ferrari-motor, na de controversiële legaliteitssaga van vorig jaar. Leclerc zegt echter dat hij niet eens een dominante Mercedes-motor in zijn rode auto zou willen. "Nee, nee. Ik rijd voor Ferrari en ik ben er trots op om voor Ferrari te rijden. Het is een legendarisch team in de Formule 1."

"Het enige wat ik op dit moment wil is Ferrari, onze motor en onze auto terug naar het hoogste niveau te krijgen, en ik ben er zeker van dat we hierin zullen slagen."