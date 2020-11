Alonso blijft volhouden dat Red Bull hem wilde contracteren

Fernando Alonso is bezig met de voorbereiding van zijn comeback in de F1. De Spanjaard heeft een contract getekend bij Renault om daar vanaf 2021 te gaan racen. Het Franse team wijzigt haar naam volgend jaar in Alpine en staat dan aan de start met Alonso en Esteban Ocon, die dit jaar al voor het team rijdt.

F1-Test Bahrein

Momenteel test Alonso in Bahrein een twee jaar oude Renault-wagen om weer kilometers te maken, te wennen aan de F1 en vooral zijn nek te trainen.

Alonso en Red Bull

De tweevoudig wereldkampioen F1 stopte eind 2018 als coureur in de F1 maar na twee jaar begon het toch weer te kriebelen. In feite was dat al eerder het geval, maar Alonso ging niet in op de aanbieding die hij toen kreeg, zo stelt hij zelf. De 39-jarige coureur: "Renault heeft altijd mijn voorkeur gehad om terug te keren in de F1, ondanks dat ik met meerdere teams gesprekken heb gevoerd."

"Het eerste telefoontje kwam in juni 2019. Dat was met de vraag of ik mezelf verveelde na mijn afscheid van de F1. In augustus 2019 belde er een ander team, dat wilde toen coureurs wisselen. Op dat moment wilde ik echter niet voor 6 maanden ergens een contract tekenen."

Red Bull ontkent

Hoewel Alonso Red Bull niet bij naam noemt, heeft hij dat in het verleden al vaker gedaan. De Spanjaard beweert zelf bij hoog en laag dat Red Bull hem heeft willen vastleggen, maar Red Bull teambaas Christian Horner ontkent dit steevast.

De Brit zei eerder dit jaar: "Alonso is een geweldige coureur maar past niet meer in ons plaatje. Hij heeft in het verleden zijn kans gehad om voor ons te tekenen maar hij maakte toen een andere keus. Dat is zijn goed recht. Wij zijn daarna met Sebastian Vettel een pad ingeslagen, en dat bleek heel succesvol. Na dat jaar hebben we hem nooit meer overwogen te contracteren."