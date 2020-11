Ricciardo: "Alonso heeft ons in Imola aan podium geholpen"

Renault-coureur Daniel Ricciardo heeft onthuld dat de input van Fernando Alonso heeft bijgedragen in Imola. Door de hulp van Alonso heeft Ricciardo zijn tweede podium van het seizoen behaald. De Spanjaard maakte deel uit van het Renault-team tijdens het Grand Prix-weekend van Emilia Romagna, terwijl hij zichzelf bleef integreren in het team voordat hij volgend jaar terugkeert naar de Formule 1.

Alonso hielp met downforce

Hoewel de twee coureurs volgend seizoen rivalen zullen zijn wanneer Ricciardo overstapt naar McLaren, erkende de Australiër het gemak van het hebben van Alonso op teamvergaderingen voordat hij de derde plaats in de race veiligstelde. Ricciardo ziet de voordelen van de aanwezigheid van Alonso: "Het is echt goed geweest. Het is duidelijk dat hij volgend jaar een concurrent wordt, maar daar kijk ik naar uit."

"Hij gaat werken met mijn team, mijn technische ploeg, dus hij is betrokken geweest bij onze briefings tijdens het weekend. Het was eigenlijk heel nuttig om hem te laten luisteren en te horen welke opzet we dachten. Omdat hij hier eerder heeft gereden, ook al is het lang geleden, wist hij een beetje richting te geven, wat te doen met downforce. Het is duidelijk voor ons onbekend terrein in Imola, dus het was best goed om een ​​andere mening te hebben."

"Het was leuk om hem hier te hebben en ik zal hiervan genieten voordat we volgend jaar concurrenten worden."