Charles Leclerc over Ferrari-updates: "Belooft veel goeds voor de toekomst"

Ferrari is op de goede weg nu het Italiaanse team zich terug weet te vechten uit zijn competitieve inzinking. Dat is het positieve nieuws van Charles Leclerc, ook al heeft zijn vertrekkende teamgenoot Sebastian Vettel het steeds moeilijker in de verbeterde 2020-auto.

Volgens Ralf Schumacher, analist op Sky Duitsland, richt Ferrari zich compleet op Charles Leclerc: "Ik denk dat Ferrari met al deze technische upgrades in de richting van Leclerc is gegaan."

Stappen in de goede richting

Vooral na de laatste drie Grand Prix, heeft een flink aantal updates de Monegaskische coureur beter op de grid gezet. Leclerc is weer in staat om elke race voor de punten te vechten. De Ferrari-coureur: "Het meest positieve is dat we de afgelopen drie of vier weekenden voortdurend kleine stapjes hebben gezet, elke keer in de goede richting."

"Waar we een probleem hadden, hebben we het geanalyseerd en we lijken het de race daarna te verbeteren, dus het zien van deze vooruitgang en de manier waarop we de problemen hebben geanalyseerd, is een goed teken voor de toekomst."

"Uiteraard moeten we zo doorgaan, maar er is nog een lange weg te gaan. We hopen dat het, samen met de updates die we voor volgend jaar doen, genoeg zal zijn om op zijn minst elke race te vechten voor punten."

Schumacher zei dat hij niet verbaasd is dat de prestatiecurve van Leclerc de laatste tijd opwaarts is gegaan, terwijl Sebastian Vettel in de andere richting beweegt.

"Dat is een volkomen normaal proces. Als de ene coureur blijft en de andere gaat, speel je als team natuurlijk wel in op de wensen van de coureur die er in de toekomst ook bij zal zijn", zo zei Ralf Schumacher.