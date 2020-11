Stopt Lewis Hamilton toch met F1? "Hij is moe"

Lewis Hamilton is op weg naar zijn zevende wereldtitel in de F1 en daarmee zal hij opnieuw een record van Michael Schumacher evenaren. De Brit heeft echter nog altijd niet zijn aflopende contract met Mercedes verlengt en dus blijven de geruchten komen dat hij mogelijk stopt als F1-coureur.

Zijn teambaas toto Wolff is echter overtuigd dat Lewis Hamilton uiteindelijk een nieuw Mercedes-contract voor 2021. Na zijn overwinning in Imola en het vieren van het zevende opeenvolgende constructeurkampioenschap van Mercedes, veroorzaakte Hamilton opschudding door te zeggen dat er 'geen garantie' is dat hij na de laatste race in Abu Dhabi volgende maand in de Formule 1 zal blijven.

Hamilton zei hierover: "Ik weet niet eens of ik hier volgend jaar zal zijn, dus op dit moment is het niet echt een zorg voor mij of Toto aanblijft als teambaas."

Ook Wolff denkt aan vertrek bij Mercedes

Hamilton refereerde hiermee aan het feit dat teambaas Toto Wolff tegen een journalist op tv vertelde dat hij waarschijnlijk af zal treden als teambaas van het Duitse team. Terwijl Hamilton twijfelde aan zijn eigen contractonderhandelingen, zegt Wolff al maanden dat hij in gesprek is met Daimler over het heroverwegen van zijn rol bij het team.

Wolff zei hierover: "We zijn allemaal blij maar erg moe en dat geldt ook voor mij. Ook Lewis is moe. Ik begrijp Lewis zijn gevoel dat je jezelf de vraag stelt en dat je nadenkt over alle andere dingen die er toe doen. Maar we willen deze reis voortzetten. We zijn nog niet klaar."

De 48-jarige Wolff heeft ingespeeld op een nieuwe Niki Lauda-achtige toezichthoudende rol met een titel als CEO of voorzitter, terwijl hij suggereert dat hij zich richt op wie hem zal vervangen als teambaas.