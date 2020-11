Jos Verstappen: "Albon niet goed genoeg voor Red Bull"

Jos Verstappen zegt dat als hij Red Bull zou leiden, Nico Hulkenberg Alex Albon zou vervangen en de teamgenoot van zijn zoon Max zou worden in 2021. Max Verstappen gaf onlangs diverse keren toe dat hij volgend jaar graag met Hulkenberg als teamgenoot aan de start zou staan bij Red Bull

Bij Ziggo reageerde Jos op de wens van zijn zoon: "Het kunnen maar drie coureurs zijn; Albon, Hulkenberg of Perez. Ik heb dezelfde voorkeur als Max", glimlachte de Nederlander.

Verstappen senior stelt dat de worstelende, in Engeland geboren Thaise coureur Albon niet goed genoeg presteert om de stoel in 2021 te behouden. "Op dit moment niet. Max heeft wel een sterke teamgenoot nodig. De laatste race zou anders zijn verlopen om te beginnen. Als zijn teamgenoot achter Hamilton had gestaan, had hij eerder kunnen binnenkomen dan nodig was en zouden de kaarten anders zijn geschud."

"Met een goede teamgenoot krijg je in de praktijk ook betere data. Als je twee coureurs hebt die hun eigen weg kunnen gaan, krijg je op die manier meer informatie."