Stomme pech: Max Verstappen finisht geen enkele GP in Italië in 2020

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen en Haas F1-coureur Kevin Magnussen hebben een record te pakken. De coureurs wisten in één hetzelfde land drie races niet te finishen in de Formule 1, wat natuurlijke dikke vette pech is.

Monza

Tijdens de Grand Prix van Italië op het snelle circuit Monza viel Max Verstappen in de 30ste ronde uit met motorproblemen, terwijl Kevin Magnussen al in de 17de ronde de strijd moest staken. Tijdens deze bizarre race kende Mercedes veel tegenslag en Verstappen had daar goede zaken kunnen doen in het kampioenschap. De Nederlander scoorde daarvoor in vijf achtereenvolgende races een podium.

Mugello

Een week later op Mugello ging het weer mis voor de 23-jarige rijder. De Red Bull-coureur riep voor de start al problemen te hebben met zijn motor en het team probeerde het op te lossen. Teambaas Christian Horner vertelde Sky Sports dat het probleem deels was verholpen. De coureur startte de race, maar zakte snel weg door een probleem met het vermogen van de motor. Hij werd links en rechts ingehaald, aangetikt en belandde in de grindbak en kon meteen uitstappen. Weer geen punten in Italië, weer dikke pech.

Kevin Magnussen moest de race in de vijfde ronde staken, na een Safety Car-herstart. Er ontstond een hele gevaarlijke situatie tijdens deze hervatting. Meerdere coureurs dachten dat de leider al vertrokken was met als gevolg dat er een kettingbotsing op gang kwam. Magnussen was één van de slachtoffers.

Imola

De laatste race was afgelopen weekend in Imola. De Nederlander reed op de tweede positie na een goede inhaalactie op Mercedes-coureur Valtteri Bottas, maar door een klapband kon hij de race niet uitrijden. Weer een probleem waar Verstappen geen invloed op had. Drie keer pech voor Verstappen in Italië.

Kevin Magnussen kon de race ook niet finishen. De coureur van het Amerikaanse Haas F1 kwam niet verder dan 47 rondes door een probleem met zijn versnellingsbak, waarvan hij letterlijk zoveel hoofdpijn kreeg dat het team besloot dat de Deen naar binnen moest komen.