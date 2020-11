Kimi Raikkonen na puntenfinish: "We kunnen blij zijn, de kloof is gedicht"

Alfa Romeo-coureurs Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi scoorden punten tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna. De twee coureurs van de renstal finishte als tiende en als negende. De Finse coureur van het team meent dat Alfa Romeo, na een slechte start, de goede lijn heeft te pakken.

Kimi Raikkonen reed maar liefst 48 ronden op zijn banden, maar Raikkonen meent dat hij nog langer had willen doorrijden en had kunnen profiteren van de Safety Car. Hiermee had hij nog meer punten mee naar huis kunnen nemen. De coureur met nummer 7 had drie ronden langer moeten wachten, want toen kwam de klapband van Verstappen. De virtuele Safety Car werd ingezet en iedereen kon profiteren van een gratis pitstop, maar Raikkonen besloot die niet te nemen.

Al met al is Kimi blij met zijn punten, want hij scoorde dit seizoen maar één keer eerder. "Het was een goed resultaat voor het team, met twee auto's in de punten, dus we kunnen blij zijn met onze race", zo zegt hij op de site van Alfa Romeo.

Het plan was om zo lang mogelijk door te rijden op de banden. Kimi wilde zelfs nog langer, maar het team haalde hem naar binnen. Helaas drie ronden te vroeg. "We wisten dat we ervoor moesten zorgen dat de banden zo goed mogelijk bleven, zodat ze zo lang mogelijk meekonden, dat was het plan."

Gat gedicht

"We gingen voor een pitstop en toen we dat deden kwam de Safety Car kort daarna naar buiten, wat natuurlijk een beetje frustrerend is. Ik weet niet of het veel verschil zou hebben gemaakt. Uiteindelijk hadden we een goed racetempo en zaten op de juiste plek om te profiteren van de kansen die zich voordeden. We hebben de kloof de laatste tijd gedicht, er is duidelijk nog veel dat we kunnen verbeteren, maar daar blijven we hard voor werken."