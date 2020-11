Max Verstappen baalde na de race in Imola. De 23-jarige Nederlander reed op een tweede positie en had een goede race achter de rug. Hij leek weer eens een tweede plek binnen te kunnen slepen, maar een klapband gooide roet in het eten. Teambaas Christian Horner zei na de wedstrijd dat Verstappen waarschijnlijk wat puin had geraakt, hierdoor ontstond dus de klapband.

De Red Bull Racing-coureur had een goede start en lag op de tweede positie. Lewis Hamilton had echter een betere strategie met wat geluk en zakte daardoor terug naar de derde plek. De Nederlander was sneller dan de nummer twee Bottas en passeerde hem. Even later kreeg hij de klapband en de race was over. Hieronder in de video is goed te zien dat het opeens gebeurde.