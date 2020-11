Mercedes rijdt ook in 2021 met Black Lives Matter-livery

Sinds de start van het seizoen 2020 rijdt Mercedes in een zwarte kleur in plaats van de gebruikelijke zilveren kleuren. Dit om steun te betuigen aan de Black Lives Matter-beweging. In 2021 zullen Mercedes-auto's nog steeds zwart zijn, zo maakte teambaas Wolff bekend.

Mercedes-aandeelhouder Toto Wolff maakte onlangs in een interview met de Oostenrijkse Motorprofis bekend dat Mercedes geen plannen heeft om de zwarte kleurstelling weer in te ruilen voor de zilveren kleurstelling. Wolff vertelde: "Ja, we zullen in 2021 ook in het zwart rijden. Het zwart ziet er geweldig uit. In 2022 komen er veel nieuwe regels, maar we willen ons erfgoed herinneren met de zilveren pijlen. Maar het onderwerp antiracisme blijft heel erg belangrijk voor ons."

Met deze uitspraak lijkt Wolff te zinspelen op een terugkeer naar het oude kleurenschema vanaf 2022, mede door de nieuwe regels vanaf dat jaar. Het zwarte kleurenschema van 2020 was een idee van Lewis Hamilton, die zeer begaan is met de BLM-beweging.