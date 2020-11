Red Bull Racing-coureur Max Verstappen reed op een tweede plek in de race op Imola, voordat hij een lekke band kreeg tegen het einde van de wedstrijd. De Nederlander was goed op weg, maar zijn band begaf het helaas. De 23-jarige coureur baalde van zijn uitvalbeurt. De Marshalls echter niet, want die namen massaal foto's van de auto en selfies met de bolide.