Max Verstappen over klapband tijdens GP Imola: "Niet vervelend, maar gewoon kut"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft de Grand Prix op Imola niet uit kunnen rijden. De Nederlander was goed op weg, want hij lag op de tweede plek. Helaas kreeg de 23-jarige Limburger een klapband en viel uit.

Tijdens de strat was de coureur met nummer 33 duidelijk sneller dan de Mercedes van Hamilton en haalde de Brit al snel in. De top drie startte op de mediums, de rest op de rode band. De coureurs die op de mediumband reden, sloegen al snel een gat met de rest. Na 10 ronden lag de nummer vier al op ruim 10 seconden. Het ging dus alleen, zoals bijna elke race, tussen Verstappen, Hamilton en Bottas. De coureurs reden de hele race dichtbij elkaar en het was erg spannend, want de coureurs reden de een na de andere snelste ronde op de gele band.



De 23-jarige Limburger die woont in Monaco vertelde tijdens de race dat hij sneller was in de bochten dan de Mercedessen, maar hij tijd verloor op het rechte stuk bij startfinish. Hierdoor kon hij moeilijk naar de eerste positie komen. In de 18e ronde kwam Verstappen naar binnen, waarna Bottas reageerde met een pitstop in de 19e ronde. Lewis Hamilton moest echter nog naar binnen en reed op de mediumband erg lang en goede tijden. Hij kwam tijdens een virtuele Safety Car naar binnen en kwam aan de leiding, omdat hij zijn voordeel haalde uit de Safety Car-periode.

Valtteri Bottas lag toen op de tweede plek en werd het doelwit van Verstappen. Hij kon de Fin in de 43ste ronde pakken en lag weer op de tweede plek. Max Verstappen kreeg een paar rondes later een klapband en kon de race niet vervolgen. “Het was gewoon kut”, zegt de coureur van Red Bull na de race tegenover Ziggo Sport.

"Niet vervelend, gewoon kut. De band plofte opeens. De start was goed en daarna probeerde ik gewoon bij Bottas in de buurt te blijven, ook al hadden ze denk ik iets meer snelheid. Pitstop gemaakt en daarna zat ik vast achter Valtteri, want die had schade aan de vloer volgens mij.”