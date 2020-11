'Albon luidt met optreden in Imola eigen vertrek in'

In Portugal werd Alex Albon door Max Verstappen op een rondje gezet, in Imola spinde hij tijdens de herstart en eindigde als laatste, terwijl hij daarvoor nog op weg was naar een puntenfinish. Volgens F1-experts heeft Albon met zijn optreden in Imola zijn eigen vertrek ingeluid.

Hoewel Red Bull het grootste deel van het kampioenschap van dit jaar steun verleende aan Albon, ongeacht het resultaat, gaf het team voor de Portugese Grand Prix, toe dat de zaken niet zo rooskleurig waren als ze hadden gehoopt. Door Albon twee races te geven om te bewijzen dat hij zijn Red Bull-stoel verdient, heeft de Thais-Britse racer allesbehalve voldaan aan die opdracht.

Albon werd in Portimao door teamgenoot Max Verstappen op een rondje gezet. In Imola eindigde hij als 15e en laatste nadat hij in de punten reed maar spinde bij de herstart. Albon hield echter vol dat het niet zo erg was als het eruitzag. "Natuurlijk blijf ik daar hangen en kon ik niet meer naar voren komen, ik doe alles wat ik kan. Het was achteraf gezien geen slecht weekend voor mij. Maar we zullen ons concentreren op Turkije", zei de teamgenoot van Max.

Slecht optreden Albon

Formule 1-experts zijn het niet eens met de coureur. Scott Mitchell van The Race: "Albon had naar mijn mening een echt, echt overtuigend weekend in Imola nodig, en het zag er nooit naar uit dat hij ging presteren. De kwalificatie was de hele tijd af en aan want rondetijden werden steeds geschrapt vanwege de track limits. Toen het er toe deed in Q3 kwalificeerde hij weer op de derde rij."

"Toen verloor hij een plaats bij de start en de gebruikelijke problemen begonnen. Albon kon niet verder komen omdat hij vocht met een onstabiele achterkant. Later in de race klaagde hij over trillingen wanneer hij op hoge snelheid pushte. Ondanks alles had hij de kans om een ​​top-vijf finish veilig te stellen, maar hij was wat traag bij de herstart en werd overvallen door Daniil Kvyat in Tamburello, en vervolgens door Sergio Perez aan de buitenkant in de Villeneuve-bocht."

"En als klap op de vuurpijl draaide hij een seconde of twee later rond. Albon protesteerde na de race nogal over de radio dat die spin niet door hem was veroorzaakt en iemand anders hem had aangetikt. Het antwoord is echter dat hij zelf wielspin veroorzaakte en het dus zijn eigen fout is."

"Het eindresultaat moet zijn dat zijn Red Bull-dagen na dit seizoen zijn geteld. Hij had een zetje gekregen om zijn standpunt te 'rechtvaardigen'. Alles wat hij in de twee weekenden sindsdien heeft gedaan, is zijn vertrek rechtvaardigen."

Alleen overwinning kan Albon bij Red Bull houden

Edd Straw denkt dat Albon al voor de start van de race van zondag weet dat hij moet vertrekken: "Het lot van Albon in Red Bull Racing 2021 was effectief geregeld voor deze race, tenzij hij een soort wonderbaarlijke overwinning zou scoren, dus een andere slechte race heeft daar waarschijnlijk geen invloed op gehad."

"Aangezien alles waarschijnlijk al verloren was op dat punt, is het misschien nog schadelijker dan dat. Wat het heeft gedaan, is de vooruitzichten van Albon voor 2021 en de jaren daarna in het algemeen nog slechter gemaakt, aangezien hij nu realistisch probeert te bewijzen dat hij terug moet naar AlphaTauri op een stoel die zeker naar Yuki Tsunoda lijkt te gaan als de F2-racer de superlicentie krijgt."

"Hij zit duidelijk in een vreselijke neerwaartse spiraal en kan zichzelf geen recht doen, maar dit was het laatste wat hij nodig had om de kans te redden om zichzelf weer op te bouwen in de F1 en het zeer reële potentieel dat er is, waar te maken. Hij loopt te draaien in zijn antwoorden en dat geeft een negatieve indruk, het zal zijn reputatie verder aantasten en naar beneden halen."