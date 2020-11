Max Verstappen had pech tijdens de Grand Prix op Imola. Hij reed in een goede positie met zijn tweede plek, maar door een klapband kom hij het podium vergeten. Hieronder zie en hoor je wat hij vertelde over de boordradio.

Engineer: “Je bent eraf...”

Verstappen: “Er is iets aan de auto kapotgegaan.”

Engineer: “Ja, het is een klapband van de rechter achterband.”

Verstappen: “For fuck sake..”