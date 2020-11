Charles Leclerc na Imola GP: "Ik kan tevreden zijn"

Ferrari-coureur Charles Leclerc valt de laatste tijd op. De coureur rijdt goede races en weet telkens zijn teamgenoot Sebastian Vettel te verslaan. Hij begon in Imola op de zevende plek en klom in de race naar de vijfde plek. Een goede prestatie van de Monegask.

Ondanks dat Ferrari maar 15 punten heeft behaald in de Grands Prix in Italië dit jaar, in tegenstelling tot AlphaTauri met 45, heeft Leclerc het erg goed gedaan op Imola. De coureur kon na de race daarom ook terugkijken met een goed gevoel. In gesprek met Sky Sports vertelt de coureur: "Ja! Ik ben best tevreden met de vijfde plek. Ik kan blij zijn, omdat we ons in het begin van de race behoorlijk zorgen maakten over ons tempo op de zachte band, en dat ging veel beter dan we hadden verwacht."

De Scuderia-coureur vervolgt zijn gesprek. "Terugkijkend op de race is er hier en daar een klein beetje dat ik waarschijnlijk wat verloor. Maar de race is nu voorbij en ben tevreden over P5."

Goed gevoel

De laatste weekenden gaan steeds beter voor Ferrari en vooral voor Leclerc. "Dit is het meest positieve van de afgelopen 3 of 4 weekenden, dat we de hele tijd kleine stapjes hebben gezet, ze waren allemaal in de goede richting. Als we een probleem hadden, analyseerden we het en maakten we het een race later beter."

"Er is een lange weg voor de boeg als ik naar de Mercedes kijk, ik probeer mezelf constant te pushen. Ik probeer mijn rijstijl te analyseren op wat ik beter kan doen. We zijn nog vrij beperkt met wat we kunnen doen voor volgend jaar, maar als we het allemaal op een goede manier gebruiken, komt het goed. Hopelijk zullen de upgrades die we voor volgend jaar brengen werken."