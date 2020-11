F1-Test Alonso in Abu Dhabi geblokkeerd door Racing Point

Racing Point heeft zijn veto uitgesproken over de deelname van Fernando Alonso aan de F1-test voor jonge coureurs in Abu Dhabi, die enkele dagen na de laatste Grand Prix zal plaatsvinden. De Spanjaard Alonso, die terugkeert naar de Formule 1 voor 2021, maakte onlangs zijn debuut in de 2020-auto tijdens een filmdag van 100 km in Barcelona.

Dit weekend is hij aanwezig in Imola om te kijken hoe Renault werkt en is hij ook bij alle team briefings: "Ik ben blij dat ik terug ben. Ik heb het team vanuit huis gevolgd, maar dat is niet hetzelfde. We hebben een belangrijke lijst met dingen die we dit weekend moeten doen."

Aanpassen kost Alonso tijd

Alonso dringt aan op elke mogelijkheid om te rijden en geeft toe dat het hem wat tijd kost om zich na twee jaar weer aan te passen aan de sport.

Hij zal volgende week in Bahrein rijden in een twee jaar oude Renault. "Helaas kun je in deze sport niet testen, alleen in simulatoren. Volgend jaar zal iedere coureur slechts anderhalve dag kunnen testen, dus het is moeilijk om je voor te bereiden."

Racing Point blokkeert test

Renault wilde Alonso een volledige test geven in de 2020-auto in Abu Dhabi, maar de regels schrijven voor dat de betrokken coureurs onervaren moeten zijn. Teambaas Cyril Abiteboul zei dat hij zijn rivaliserende teams om een ​​vrijstelling vroeg voor Alonso.

Abiteboul vertelde tegen La Gazzetta dello Sport: "We merkten een gevoel van samenwerking en we dachten dat het mogelijk was om dit te realiseren. Tot het moment dat er een team in de weg stond. Dat bleek Racing Point te zijn, die wilde niet meewerken. Daardoor kan Fernando niet deelnemen aan de Young Driver Test. Het maakt deel uit van de sport."