Helmut Marko staat er op: "Ik heb beslist niks tegen Gasly"

De laatste tijd gingen er veel geruchten dat Pièrre Gasly een aantal topmannen bij Red Bull Racing geïrriteerd zou hebben, en dat dit de reden zou zijn dat hij niet werd overwogen voor een eventuele (her)promotie naar het topteam. Echter, deze geruchten heeft Helmut Marko inmiddels ontkracht.

Pièrre Gasly heeft toegegeven wel verrast te zijn door het feit dat hij niet op het lijstje stond voor een 2021-zitje naast Max Verstappen. Echter, Helmut heeft onthuld dat Gasly niet teleurgesteld moet zijn door de 2021 plannen. "Ik heb beslist niks tegen Gasly", aldus Helmut. "Hij rijdt nu beter dan ooit, en we hebben hem dringend nodig om het Alpha Tauri team te leiden."

"Onze Alpha Tauri kledinglijn is een project waar ontzettend veel geld in is geïnvesteerd, en we zien dat de omzet aanzienlijk is gestegen sinds de zege van Gasly op Monza", zo verteld de man uit Oostenrijk. "Voor onze strategie hebben we hem dus echt nodig, want hij is een erg sterke coureur, dat is essentieel indien er volgend jaar een rookie (Yuki Tsunoda) naast komt te zitten. Gasly is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsfilosofie."

Ook vertelt Helmut dat hij Gasly een aantal beloften heeft gedaan om ervoor te zorgen dat Gasly gemotiveerd blijft. "We hebben Gasly een hoger salaris gegeven inclusief de belofte dat we na 2021 opnieuw rond de tafel gaan om te kijken of een eventueel stoeltje er voor hem in zit."