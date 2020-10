Formule 1-bazen verdedigen GP in Saudi-Arabië: "Sport brengt mensen samen"

De Formule 1 heeft besloten dat er een 23e ronde aan de kalender wordt toegevoegd: de Grand Prix van Saudi-Arabië. Maar er kwamen al snel kritische geluiden op deze aankondiging.van o.a. mensenrechtenorganisatie Amnesty International

Amnesty International is van mening dat het koninkrijk van Saudi-Arabië vaak de misstanden verbloemt door een globaal evenement te organiseren. Dit fenomeen heet ook wel "sportwashing".

Echter, toen deze probleemstelling werd voorgelegd aan teambazen van top F1-teams waren zijn het daar niet mee eens. "Sport is juist bedoeld om mensen samen te brengen en de wereld positief te veranderen", zo liet Toto Wolff weten. "Vorig jaar ging ik voor het eerst naar Riyadh voor een Formule E race en ik was eerlijk gezegd positief verrast door wat ik zeg. Ik kan natuurlijk alleen oordelen op basis van wat mijn ogen hebben gezien, maar ik heb geen enkel teken van ongelijkheid gezien. Het kwam neer op mannen en vrouwen die samen van sport aan het genieten waren", aldus de Mercedes-teambaas.

"Je moet ergens beginnen en naar mijn mening was het een goede zet van de Formule E om daar naartoe te gaan. Het is nu aan ons om dit voort te zetten, om zo samen de wereld beetje bij beetje een betere plek te maken", zo sluit Wolff af. Ferrari-teambaas Mattia Binotto kon deze stelling beamen: "Ergens een sportcompetitie organiseren is altijd positief. Sport draagt altijd een positieve boodschap met zich mee, en dat is het belangrijkste oogpunt op dit moment."