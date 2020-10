Raikkonen over verlenging F1-contract: "Geen moeilijke beslissing"

Alfa Romeo Racing ORLEN heeft gisteren bekend gemaakt dat zowel Kimi Raikkonen als Antonio Giovinazzi volgend jaar voor het team zullen rijden. Waar er eerst speculatie was dat Mick Schumacher één zitje binnen het team zou bemachtigen, heeft het team besloten dat er geen veranderingen plaatsvinden binnen hun coureur-samenstelling.

De 40-jarige jarige Fin - die toegaf dat het besluit vrij rechttoe rechtaan was - vertelt: "Ik ben niet van mening dat het moeilijk is geweest. Mensen bleven vragen wat er in de toekomst ging gebeuren, maar als er nog niks is ondertekend zal ik er niet om gaan liegen!", aldus de Fin.

"Er waren veel aspecten vanaf de kant van het team, en zo waren er ook aspecten van mijn kant, er zijn natuurlijk ook andere dingen in het leven waar ik naar wil kijken", zo vertelt Kimi. "Maar uiteindelijk was het de logische keus van mijn kant, en klaarblijkelijk ook van die van hun. Toen we er eenmaal over begonnen was het geen lang proces."

Tot nu toe heeft het Zwitserse team nog niet aan de verwachtingen kunnen voldoen, maar ze geloven dat ze hun zaken in 2021 beter op orde hebben. "Als team zijnde is niemand blij nu. Helaas is dat de realiteit nu, en het enige wat we kunnen doen is hard werken om sneller te worden. Er zijn geen garanties binnen de Formule 1, maar hopelijk zijn we volgend jaar allemaal een stuk blijer", zo sluit de Fin af.