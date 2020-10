McLaren neemt geen deel aan Abu Dhabi test: "Het is de logistieke hoofdpijn niet waard"

Na de laatste race van het seizoen is het gebruikelijk dat de teams nog even in Abu Dhabi blijven. Ze gebruiken het circuit dan om jonge coureurs de kans te geven om een F1-bolide te proberen. Echter, McLaren-teambaas Andreas Seidl heeft laten weten dat zij dit jaar daar niet aan mee zullen doen.

"Wij zijn niet van mening dat het de bijkomende kosten en logistieke hoofdpijn waard is", aldus Seidl. Mocht McLaren wel meedoen aan de young driver test, dan zouden teamleden tot minstens na woensdag 16 december in Abu Dhabi moeten blijven. Echter, volgens de huidige quarantaine regels van het Verenigd Koninkrijk moeten terugkomende Britten zichzelf twee weken in quarantaine houden. Dit zou betekenen dat dat tot na Kerst is, en deze teamleden dus niet met hun families kunnen zijn.

"Aan de andere kant hebben wij helemaal geen jonge coureurs meer onder onze vleugels", openbaart Seidl. Sergio Sette Camera, wie McLaren tot voor vorig seizoen nog onder contract had, is overgestapt naar Red Bull Racing. Eventueel zouden ze Oliver Turvey (Formule E-coureur) kunnen inzetten, aangezien hij nog geen Formule 1 Grand Prix heeft gereden, maar toch vindt Seidl het niet de moeite waard.

Ook werd Seidl gevraagd naar het feit dat Fernando Alonso door Renault wordt ingezet tijdens de young driver test. "Toen de pandemie startte hebben we dit nog besproken. We concludeerden toen dat deze test uitsluitend is bedoeld om jonge coureurs een kans te geven om een F1-bolide te besturen. Meer dan dat kan ik niet zeggen", aldus Seidl. "Voor zover ik begrijp is Alonso een geweldige coureurs met veel succes, maar ik snap niet hoe hij in de young driver test past."