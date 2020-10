Max Verstappen hoopvol voor kwalificatie: "Hopelijk kunnen we deze positie vasthouden"

De Grand Prix op het circuit van Imola is een ingekort Formule 1-weekend. De coureurs raceten afgelopen weekend in Portugal en moesten daarna meteen door naar Italië naar Imola. De teams konden niet op tijd in Italië alles opzetten en klaarmaken voor de vrijdag, hierdoor werd besloten om het Formule 1-weekend maar twee dagen te maken.

Dit betekende dat er op vrijdag geen training waren en er op zaterdag dus maar één training was voordat de kwalificatie verreden werd. De eerste vrije training is inmiddels voorbij en de teams maken zich op voor de kwalificatie. De snelste in de vrije training was Mercedes-coureur Lewis Hamilton, Max Verstappen splitte de Mercedessen. Met een tweede plek mag Verstappen tevreden zijn na een training.

De 23-jarige Nederlander vertelde na de training op Imola dat de auto goed aanvoelde, wat erg hoopvol is voor de kwalificatie. “Het was prima”, zo begon Verstappen tegenover Sky Sports.

Er is nog wel wat werk te doen voor de kwalificatie, maar de coureur met nummer 33 denkt aan een goed resultaat. “De auto voelde goed aan en de baan is erg leuk om over te rijden. We zullen moeten zien wat de kwalificatie zal brengen, maar Mercedes zal nog wat extra vermogen bij schroeven. Hopelijk kunnen we dezelfde positie in de kwalificatie behalen.”

De kwalificatie start om 14:00.