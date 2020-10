Ecclestone: "Michael Schumacher legde de basis voor dominantie Mercedes"

Bernie Ecclestone zegt dat het 'triest' is dat degenen die de basis hebben gelegd voor de totale dominantie van Mercedes in de Formule 1 niet de eer krijgen. Als Lewis Hamilton dit jaar op zijn sloffen naar zijn zevende wereldkampioenschap rijdt, heeft hij naast het verbreken van het recordaantal overwinningen van Michael Schumacher ook evenveel wereldtitels behaald als de Duitser.

Volgens Ecclestone verdient Hamilton meer krediet voor die prestatie: "Ik vergelijk hem met een pokerspeler die altijd vier azen in zijn hand heeft. Je speelt poker en de anderen zitten te zweten. Ik zou hem graag in een team met Max Verstappen zien. Dan zouden we zien of hij zo weinig fouten maakt als nu het geval is."

Schumacher de basis van dominant Mercedes

Hoewel Hamilton nu langs de records van Schumacher afpakt, zegt Ecclestone dat het de grote Duitser was die hielp om de basis te leggen voor de dominantie van Mercedes.

"Hij wist dat hij, net als bij Ferrari, eerst dat er ontwikkelingswerk gedaan moest worden. Het is dus bijna tragisch dat andere mensen er nu van profiteren. Ook Toto Wolff en alle anderen profiteren daar nu van. Ik wil de prestaties van alle betrokkenen niet verminderen, maar in 2014 kwamen Wolff en Hamilton in een gespreid bedje terecht, dat gemaakt was door Ross Brawn, Michael Schumacher en een paar anderen."

"De echte prestatie was meer het handhaven van dat niveau. Niki Lauda heeft daar een grote bijdrage aan geleverd, maar de Mercedes-motor was meer dan de helft van de strijd."

Schumacher: snel, ijskoud en respectloos

Ecclestone kondigde ook aan dat Schumacher's zoon Mick 'volgend jaar in de Formule 1 zal rijden', maar hij waarschuwde dat de Formule 1 niet te veel van hem moet verwachten.

"Wat ik te horen krijg is dat hij een heel aardige jongen is die goed werk levert. Wat ook opvalt is dat hij altijd de doorbraak maakt in zijn tweede seizoen. Zijn vader Michael was daarin anders. Hij was altijd meteen extreem snel. Ik herinner me zijn eerste trainingssessie in Spa, waar hij uit het niets de elite van de wereld haalde met de Jordan. Hij ging naar de stewards na zijn eerste training omdat Alain Prost zei dat hij hem blokkeerde en hij (Schumacher) vertraagde uit wraak."

"Alain kon het niet geloven, maar ik wreef in mijn handen, dit is precies de Duitser die ik wilde. Snel, ijskoud, respectloos - iemand die precies wist wat hij wilde."