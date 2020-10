Ecclestone: "Snap niet dat Mercedes Hamilton zoveel invloed geeft"

Bernie Ecclestone is verrast over het succes van de politieke invloed van Lewis Hamilton bij Mercedes. Eerder in 2020 kreeg de voormalige F1-supremo kritiek van Hamilton, die zei dat de opmerkingen van de 90-jarige over racisme "ongeschoold en onwetend" waren.

Ecclestone reageerde toen op de zesvoudig wereldkampioen, die zich druk inzet voor de Black Lives Matter-beweging: "Denk niet aan wat je huidskleur is - denk aan welke kleur je geest heeft."

Toen hem werd gevraagd naar zijn woordenwisseling met Hamilton, zei Ecclestone woensdag op zijn 90ste verjaardag tegen de krant Bild: "Daar wil ik verder niets over zeggen. Maar ik had niet gedacht dat Mercedes Hamilton zoveel invloed zou geven om de auto zwart te schilderen."

"Ik had liever gezien dat ze meer zwarte mensen inhuren om de beweging te steunen. Er zijn heel, heel veel intelligente zwarte mensen die een kans op hogere banen zouden moeten krijgen", zei hij.