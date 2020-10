Ferrari verwacht meer van Vettel in gelijkwaardige auto

Ferrari domineerde vorig jaar na de zomerpauze vanuit het niets in de F1, mede vanwege de hoge topsnelheden. De Italiaanse fabrikant bleek een foefje te hebben gevonden voor hun motor waardoor het ineens de strijd aan kon gaan met Mercedes. Achteraf bleek dat het niet helemaal legaal was en maakte het een geheime overeenkomst met de FIA.

Wat er in die overeenkomst is opgenomen is nog altijd niet duidelijk maar sinds dat moment heeft Ferrari de motor aan moeten passen. Daardoor rijden Sebastian Vettel en Charles Leclerc in het middenveld en niet meer vooraan om de podiumplaatsen.

Ferrari kent een slecht seizoen, waarbij Leclerc nog enigszins wat punten weet te scoren en op te vallen, maar Vettel wordt er compleet uitgereden door zijn teamgenoot. Er gaan geruchten dat Sebastian Vettel door Ferrari niet hetzelfde wordt behandelt en minder materiaal krijgt. Andere recente suggesties zeggen dat Vettel vaak wordt gebruikt om nieuwe onderdelen voor 2021 te testen.

Geen verschillende wagens

Teambaas Mattia Binotto vindt dat de prestaties van Vettel tegenvallen en probeert hem subtiel uit te dagen: "Misschien mogen we wel wat meer verwachten van onze tweede coureur. Onze beide wagens zijn identiek, daar is geen twijfel over mogelijk."

"Ik hoop dat Sebastian komend weekend beter voor de dag komt in Imola en kan laten zien wat hij waard is."