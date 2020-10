Ferrari blij met vooruitgang van Carlos Sainz.

Mattia Binotto zegt nog altijd erg blij te zijn met Ferrari's keuze om Carlos Sainz aan te stellen als opvolger van Sebastian Vettel. Het legendarische team uit Maranello heeft de Spanjaard Carlos Sainz gecontracteerd voor de komende twee seizoen, en viel afgelopen weekend weer op in de McLaren toen hij zelfs enkele ronden de races in Portugal wist te leiden.

Ferrari-teambaas aanschouwde vanaf de pitmuur de F1-race in Portimao en keek tevreden naar zijn coureurs voor 2021: "Het was absoluut een fantastische start en een geweldige race van Carlos. Inhalen in die omstandigheden was helemaal niet makkelijk, zelfs niet toen hij op zachte banden reed. Ik ben erg blij met zijn hele seizoen tot nu toe en alle vooruitgang die hij boekt."

Sainz lacht mensen uit

Ferrari's prestaties zijn in 2020 ronduit slecht te noemen. Daarnaast heeft Sebastian Vettel moeite om Charles Leclerc bij te houden op de stoel die Sainz volgend jaar zal overnemen. Sainz houdt echter vol dat hij blij blijft met zijn keuze.

"Laten we hopen dat ze goed werk leveren en dat we volgend jaar een competitieve auto kunnen hebben. En zo niet, dan is het nog steeds Ferrari. Er zijn mensen die nu lachen om Ferrari en ze vragen of ik er spijt van heb of twijfel aan mijn keuze, en ik zeg altijd nee. Ik lach ze uit, omdat ze niet weten wat ik meemaak en ik ben nog niet eens een Ferrari-coureur op dit moment", zei de 26-jarige.