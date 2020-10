Ricciardo: "Circuit van Portimao heeft zwakheden van Renault aangetoond"

Daniel Ricciardo gelooft dat de Portugese Grand Prix een zwakte in het Renault-pakket aan het licht bracht na zijn negende plaats, slechts twee weken nadat hij op het podium stond. Hoewel het Algarve International Circuit en de Nürburgring, waar de GP van de Eifel plaatsvond, vergelijkbaar zijn omdat het beide circuits zijn met veel downforce, paste Portimão niet bij de RS20 in de lastige weersomstandigheden en daarbij het nieuwe asfalt wat zorgde voor weinig grip.

Verschil Portimao en Nurburgring

Ricciardo, die dit jaar pas voor de tweede keer werd verslagen door teamgenoot Esteban Ocon tijdens een race, onthulde afstellingen met veel downforce nog steeds voor problemen zorgen bij Renault, zoals zondag duidelijk werd. Ricciardo zei: "Ik weet dat de Nürburgring koud was, maar toen de band eenmaal warm was, was de grip op het circuit echt hoog, waar die in Portimão nooit hoog was."

"Het was het hele weekend glad, zelfs met weinig brandstof en nieuwe banden. De wagen wilde totaal niet plakken op het asfalt, dus ik denk dat het daarmee onze zwakte naar voren heeft gebracht."

Downforce Renault

Renault heeft dit jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt, vooral wat betreft de consistentie van de auto op verschillende soorten circuits, evenals de betrouwbaarheid. Ricciardo ziet de vooruitgang maar constateert dat het op circuit met veel downforce nog niet loopt: "Ik geloof dat onze zwakte nog steeds ligt in echte maximale downforce en misschien reed niet iedereen op de Nurburgring met een maximaal downforce-pakket."

"Dus als alle andere teams met maximale downforce rijden op Portimão, en bovendien heb je een langzamer baanoppervlak, dan speelt de downforce een nog grotere rol. Als de grip laag is, brengt dat ons misschien terug naar waar we nu zijn met onze voor en achtervleugel."