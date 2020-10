F1Podcast nabeschouwing Grand Prix Portugal

De Grand Prix van Portugal gaat de geschiedenisboeken in als de race waar Lewis Hamilton het onmogelijke record van het aantal overwinningen heeft verbroken van racelegende Michael Schumacher. Onder gladde en listige omstandigheden stond op de zesvoudig kampioen geen maat en Valtteri Bottas, die kortstondig aan de leiding reed, had het nakijken en kwam op grote achterstand op de tweede plaats binnen. Voor Max Verstappen zat er niet veel meer in dan een derde plek na een moeilijk begin en een touché met Sergio Perez.



In de F1-Podcast bespreekt host Lucas Degen samen met o.a Charrel Jalving, Jeroen Demmendaal, Frederik Middelhoff en Jeroen Scholte de zaken van het afgelopen weekend. Daarin komt deze bijzondere overwinning van Lewis Hamilton aan bod, de race van Max Verstappen, het geploeter van Lance Stroll, de strijd om het wereldkampioenschap, de laatste zaken rondom het silly-season en er worden kijkersvragen beantwoord.