Max Verstappen over record Hamilton: "Hij zei dat ik maar harder moest werken om dat te verbreken"

Lewis Hamilton won vandaag zijn 92ste race en behaalde daarmee het Formule 1-record van Michael Schumacher in. De Brit is op weg naar weer een wereldtitel met Mercedes en lijkt niet te stoppen. Max Verstappen bewondert zijn talent en doorzettingsvermogen, maar zegt wel dat Hamilton ook een beetje geluk heeft.

De 23-jarige Nederlander in dienst van Red Bull Racing wilde ook wel eens met de regerend wereldkampioen van auto wisselen. Hij wil zijn snelheid bewijzen in de W11 van Mercedes, Lewis vond dat idee maar minder, terwijl Mercedes als grap op Twitter vroeg of Max wilde bellen naar de renstal.

Max Verstappen vind het super bijzonder wat Hamilton heeft bereikt. “Lewis zei dat hij blijft pushen omdat hij het record zo hoog mogelijk wil neerzetten en ik hard moet werken om daarboven te komen. Het is geweldig! Het is een ongelooflijke prestatie”, zo vertelde hij tegen Sky Sports.

100 en meer

Max denkt dat Lewis niet zal stoppen na dit seizoen en het record nog veel hoger komt te liggen. “92 overwinningen en ik denk niet dat het daar zal stoppen! Ik denk dat het verder zal gaan dan 100. Hij dwingt me om te gaan tot ik 40 jaar oud ben of zoiets, maar het is een goede motivatie. Het lijkt erop dat hij ook voor de zevende wereldtitel gaat. Hij is snel, maar hij is ook heel consequent en maakt zelden een fout.”

Max Verstappen is niet zo van de records en hoopt dat hij zichzelf tevreden kan stellen met zijn resultaten. “Ik wil gewoon terugkijken als ik 40 of 50 ben, mezelf in de spiegel bekijken en zeggen: heb je het meeste uit jezelf gehaald? als je ja kunt zeggen, dan ben ik daar blij mee. Als je kan zeggen dat je zeven wereldtitels hebt behaald, daar heb je ook wat geluk voor nodig. Je weet dat je op het juiste moment bij het juiste team bent. We zullen wel zien. Ik heb nog een paar jaar voor de boeg, dus hopelijk gaat het veranderen.”