Hamilton wint GP in Portugal en pakt record, Max Verstappen weer op het podium

Lewis Hamilton heeft het record van de meeste overwinningen in de F1 te pakken. De Brit won vandaag de Grand Prix van Portugal waarmee hij op een totaal van 92 komt, één meer dan Michael Schumacher. Hamilton versloeg teamgenoot Bottas, terwijl Max Verstappen derde eindigde maar niet in de buurt kon blijven van het dominerende Mercedes.

Start

De start van de race bleek spannend, mede vanwege de koele temperatuur werden de banden niet snel genoeg warm. Daarbij waren wat regendruppels wat zorgde voor problemen bij Mercedes in de eerste paar ronden. Carlos Sainz en Lando Norris profiteerden daarvan, waarbij Sainz zelfs enkele ronden aan de leiding lag.

De start van Max Verstappen ging op zich prima, waarbij hij even naar de tweede plaats leek te gaan maar ook wat last had van de koele temperaturen. In een gevecht met Perez elimineerde de Mexicaan zichzelf doordat hij Verstappen afsneed, maar uiteindelijk finisht Perez alsnog op de zevende plaats.

