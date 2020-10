Carlos Sainz haalde Mercedes-coureurs in zoals ze dat altijd bij hem doen

Carlos Sainz kan tevreden zijn na de Grand Prix van Portugal. Op het Autódromo Internacional do Algarve kon de McLaren-coureur zelfs een paar ronden aan de leiding rijden. De coureur met nummer 55 kan tevreden terugkijken op de race met een zesde plek.

Hij reed even voor het einde van de race nog op de zevende plek, maar kon Sergio Perez inhalen en op P5 finishen. Lewis Hamilton had in de eerste ronde last van zijn banden, Sainz niet en kon daarom de eerste positie pakken. "Lewis had veel last van de banden, ik zat achter hem en kon hem inhalen. Toen dacht ik, yes nog iemand in mijn zak."

"Ik denk dat het tonen van agressie hielp. We reden om Mercedes heen zoals ze dat altijd bij ons doen", zo zegt hij tegenover Sky Sports.

Banden waren het probleem

De Spanjaard had ook last van zijn band en kon daardoor de positie niet vasthouden. "We hadden veel moeite met korrelvorming linksvoor. Ik denk dat de temperatuur op het circuit de oorzaak was. We wisten niet dat er zoveel problemen met de banden waren, we moeten blijven onderzoeken waarom. We hadden op zijn minst 4e of 5e kunnen worden met een normale race. We hebben vijf races te gaan en er komen nog meer updates aan. We zullen blijven pushen."