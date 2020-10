Toto Wolff over GP Portugal: "Het is goed voor de sport, je kon de fans horen"

Toto Wolff is blij met het record van Lewis Hamilton. De teambaas van Mercedes heeft samen met zijn coureur het Formule 1-record van Michael Schumacher gebroken. De meeste raceoverwinningen staan nu op naam van Lewis Hamilton, die er tot nu toe 92 heeft. De Brit is nog niet klaar met de F1, de verwachting is dus dat hij de 100 overwinningen makkelijk gaat halen.

De Grand Prix van Portugal kan weer op het lijstje afgevinkt worden bij Mercedes, want met een één-twee finish mag het team tevreden zijn. In de eerste rondes van de race in Portimao ging Carlos Sainz van McLaren aan de leiding, maar dat kon Valtteri Bottas zo oplossen en wist zijn bolide op de eerste plaats zetten. Bottas verloor echter zijn plek aan Lewis Hamilton.

Toto Wolff heeft veel respect voor zijn coureurs en toonde dit na afloop van de race. "92 overwinningen. Wie had dat gedacht toen we in 2013 aan het project begonnen. Het is bijna een onwerkelijk aantal overwinningen. Het is zijn absolute passie en alles wat hij in de sport steekt. Hij valt gewoon op."

"Ik denk dat het bijna was wat we het hele seizoen hebben gezien. Hij versnelt in de race. In het begin zat hij gewoon op zijn gemak en daarna versnelde hij het tempo."

Gevecht met Sainz

McLaren-coureur Carlos Sainz probeerde het de twee Mercedessen lastig te maken, maar dat lukte hem niet. Toto Wolff genoot wel van het gevecht. "Ik genoot in het begin echt van de McLaren die op de zachte band begon, die zijn banden snel wist op te warmen. Het is goed voor de sport. Je kon de fans horen."