Pierre Gasly: "Kon beter, maar blij met negende plek"

Pierre Gasly kan tevreden terugkijken naar de kwalificatie van gisteren. De Fransman werd midden 2019 gedegradeerd van Red Bull Racing naar Toro Rosso, nu AlphaTauri. Sindsdien heeft de coureur zich van een goede kant laten zien. Hij weet steeds te verrassen bij de Scuderia.

In de eerste en tweede vrije training had de Fransman moeite met het vinden van grip, zoals bijna elke coureur. Ook gebeurde er iets vreemds, een storing in de motor zorgde voor een brand in de auto van de Fransman. Hij had dus eigenlijk alleen FP3 om echt te oefenen. Het lukte het team om de gedeeltelijk afgebrande auto te repareren voor die sessie. Hij bedankte het team daarvoor. "Het team heeft fantastisch werk geleverd om de auto klaar te maken. Ze sliepen vrijdagavond amper, omdat ze het chassis moesten herbouwen en alles werkte prima, dus heel erg bedankt voor hun inzet!"

De wind zorgt voor een lastig bestuurbare auto, maar als die eenmaal weg is, is de bolide super, zo vertelt hij tegen Sky Sports. "We waren erg competitief in FP3, maar ik ben een beetje teleurgesteld over de kwalificatie, omdat we het hele weekend snel waren. We zagen dat als er geen wind is de auto het heel goed deed, maar als de wind toeneemt wordt het moeilijker, wat het geval was in Q2 en Q3."

Een leuke wedstrijd

Hij is ondanks alles blij met de negende plek. "Ik ben blij met P9 maar ik denk dat we iets hoger hadden kunnen finishen. Het is een nieuwe baan om op te racen, de laatste keer dat we op een nieuwe baan waren in Mugello zijn er veel dingen gebeurd, dus het zal belangrijk zijn dat we de kansen grijpen die op ons pad komen, want er kunnen er een paar zijn - het zou spannend moeten worden in de race."