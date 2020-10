Christian Horner uit probleem Red Bull: "Renault wil absoluut geen motoren leveren"

Red Bull heeft maandag een gesprek over de verdere gang van zaken na dat Honda heeft laten weten in 2022 geen F1-motoren meer te leveren. Red Bull kan terugvallen op Renault, al wil het Franse team dit zelf niet, maar het is een verplichting voor Renault.

Dan blijven er dus twee opties over: de F1 verlaten of zelf de eigendommen overnemen van Honda. Dat laatste wil Red Bull heel graag, maar dan moeten er wel wat reglementen worden aangepast. Iets wat Ferrari niet wil. Gelukkig heeft het team van Christian Horner en Helmut Marko nog wat tijd om te beslissen wat ze doen in 2022. “We hebben nog wat tijd', benadrukt Horner in gesprek met de Britse Sky Sports.

Red Bull lijkt zich niet druk te maken, maar toch is er een spoedvergadering ingepland. Deze zal maandag plaatsvinden. Max Verstappen en zijn collega zijn hier niet bij aanwezig. Wel de topmannen van Red Bull. Hier gaan ze in gesprek met Honda over een eventuele overname. “We hebben nog achttien maanden om het te regelen. Er is eigenlijk nog maar één optie over en dat zou betekenen dat we de intellectuele eigendommen van de Honda-motoren zouden moeten overnemen van de Japanners.”

Red Bull stuit op een ander probleem als de overname van Honda niet lukt. “Onze focus ligt op dit plan. Wolff heeft laten weten dat Mercedes geen interesse heeft, Ferrari heeft haar eigen problemen en Renault wil absoluut niet leveren aan ons. Hun doelen als team zijn duidelijk anders geworden. Het is lastig om aan ons te leveren, want we zijn geen standaard klantenteam.”