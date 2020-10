Valtteri Bottas: "Elke ronde verbeterde ik, maar het kan nog beter"

Mercedes-coureur Valtteri Bottas kan terugkijken naar een goede vrijdag in Portugal. De Fin wist twee keer de snelste te zijn. Door veel rode vlaggen en de verplichte bandentest, is er maar weinig echte snelheid naar boven gekomen.

Veel coureurs klaagden over de omstandigheden, maar de Mercedes-coureur meent dat het gewoon een goede dag was om te rijden over het nieuwe circuit. “Het was een goede dag vandaag. De zon scheen, dit is een geweldige baan om over te rijden; het kan zeker erger zijn! Het was behoorlijk glad op de baan, het deed me erg denken aan de eerste keer dat we naar Sochi of Austin gingen en we daar op het nieuwe asfalt reden.”

Veel coureurs hadden last van de nieuwe asfaltlaag. Valtteri Bottas vond het maar een eng gevoel. “Dit type asfalt is lastig om grip op te krijgen. Als je eenmaal de grip verliest, dan gaat de auto en is hij onbestuurbaar, en ik denk dat dat de reden is waarom we vandaag zoveel spins hebben gezien”, zo zegt hij tegenover Sky Sports. Hij vond het wel elke ronde beter worden. “De baan verbeterde ronde na ronde en werd gedurende de dag beter. Helaas hadden we niets aan de latere sessie, want die werd verstoord door rode vlaggen en een bandentest.”

Morgen een betere dag

Bottas verwacht morgen meer grip te hebben op het circuit. “Ik verwacht nog steeds een toename van de grip tijdens de rest van het weekend. De balans van de auto was ook redelijk goed. Ik worstelde vooral in de langzame bochten met de achterkant van de auto, maar dat werd steeds beter, zoals de rondetijden ook suggereren. Maar zoals altijd is er morgen meer werk te doen.”