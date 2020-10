Christian Horner: "Max Verstappen snapte niet wat Lance aan het doen was"

Het Formule 1-circus stond vandaag aan het begin van een nieuw avontuur. Door het coronavirus besloot de Formule 1 om naar Portugal af te reizen, sinds 1996 was daar geen F1-race meer gereden. De teams mochten naar het nieuwe circuit in Portimao, dat sinds 2008 is geopend. Veel teams besloten dus om de vrijdag te gebruiken om het circuit te leren kennen.

In het begin van de eerste vrije training gingen veel coureurs met rekken en meetapparatuur naar buiten om data te verzamelen. Toen ze dat eenmaal hadden voltooid, konden de teams hun racepace proberen te verbeteren en de juiste set-up zoeken. In de tweede vrije training moesten de teams het eerste half uur gebruiken om te testen voor Pirelli. Ze krijgen een 2021-band aangeboden en mochten deze gebruiken. Daarna konden de teams hun eigen programma vervolgen. Voor Red Bull Racing ging dat al snel mis. Door een rode vlag-situatie veroorzaakt door Pierre Gasly kon het team niet de gebruikelijke runs doen.

Verstappen liet Stroll voorbij

Even later ging het mis voor Red Bull Racing-coureur Max Verstappen. Hij kwam in een ongelukkig incident met Lance Stroll. Christian Horner reageerde snel na de tweede vrije training tegenover Sky Sports. "De manier waarop ik dat incident tussen Max en Lance zie, is dat je terug moet naar de vorige ronde. Lance is voluit gegaan in de laatste bocht en Max heeft hem laten gaan, omdat hij een tow wilde en hij is ervan uitgegaan dat Lance zijn snelle ronde dan ook heeft beëindigd, maar hij is er niet van bewust dat hij er nog een ronde achteraan plakt."

"Dus liet hij hem voorbij en hij reed achter hem aan, zoals hij dat deed met Bottas in Sochi. Verrassend ging hij door en Max had pas later door dat Lance ook reed met DRS. Lance zag hem om wat voor reden dan ook niet en hij ging volgas naar de eerste bocht en stuurde opeens in. Beiden verwachtten dat ze in een uitloopronde zouden rijden. Als dat een race was geweest, zou Max de binnenkant hebben en was er niets aan de hand. Ik denk dat de verwarring kwam doordat Max verwachtte dat hij niet met een snelle ronde bezig was."