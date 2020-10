Max Verstappen en Lance Stroll zijn gecrasht tijdens de tweede vrije training. In de laatste bocht pakte Verstappen de slipstream van Stroll waarbij hij op het rechte stuk langszij kwam. De Canadees van Racing Point lette niet op en stuurde in de eerste bocht gewoon naar rechts. Verstappen begon aan zijn snelle ronde, terwijl Lance Stroll klaar was met zijn snelle run. De crash veroorzaakte een rode vlag doordat Stroll in de grindbak eindigde, terwijl Verstappen lichte schade heeft aan de voorvleugel en mogelijk ook aan de ophanging. De FIA onderzoekt het incident.

Szafnauer zei het volgende tegen Sky: Het lijkt erop dat Max niet besefte dat we twee snelle ronden reden. Soms doe je push-cool-push en hier hebben we twee push-ronden gedaan. Szafnauer zegt 100% dat Max wist dat Lance er was, maar Lance wist niet dat Max er was. Verstappen: "Wat doet deze verdomde blinde man? Wat de f #### is er mis met hem. "