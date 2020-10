Mercedes weet defect aan auto Valtteri Bottas op te lossen en hoopt op revanche in Portugal

Valtteri Bottas mocht vanaf pole position van start gaan tijdens de Eifel Grand Prix. Tijdens de kwalificatie was hij Lewis Hamilton de baas in een onderlinge strijd. Max Verstappen mocht vanaf de derde startpositie van start gaan, Lewis Hamilton vanaf P2.

Net na de start wist Valtteri Bottas zijn bolide met nummer 77 een stukje van de rest te rijden. Hij sloeg een gat met zijn teamgenoot en een raceoverwinning kon niet meer worden afgepakt als hij zo door bleef gaan. Helaas was de pret snel voorbij voor Bottas. Hij viel namelijk uit met een motorprobleem. Mercedes heeft nu onthuld welk probleem dat was. "Het was ongetwijfeld een harde klap in deze fase van het seizoen", gaf Wolff toe.

"We hebben een defect elektrisch component geïdentificeerd als de oorzaak van het probleem en het bewijs suggereert dat de snelle actie bij het binnenhalen van de auto mechanische schade aan zijn aandrijfeenheid heeft voorkomen."

Teambaas Toto Wolff zegt het vervelend te vinden voor Bottas, maar weet zeker dat hij met een frisse blink kijkt naar de Grand Prix van Portugal. "Een DNF is altijd moeilijk voor een coureur, maar één van Valtteri's grootste sterke punten is zijn veerkracht en zijn vermogen om terug te komen, dus ik weet zeker dat hij gretig zal zijn om de baan op te gaan in Portugal."

Mercedes leert auto kennen

Wolff voegde eraan toe dat Mercedes op de circuits van Portimão en Imola veel kan leren over de auto. "Portimão is het tweede volledig nieuwe circuit van het seizoen, wat variabiliteit toevoegt aan het Formule 1-seizoen", legde de Oostenrijker uit. "We hadden een spannende race in Mugello, de eerste nieuwe locatie dit jaar, en sindsdien hebben we ons gericht op het zo goed mogelijk voorbereiden van de andere nieuwe circuits en het maximaliseren van de auto wanneer we naar een nieuw circuit gaan - iets dat vooral belangrijk zal zijn tijdens het tweedaagse weekend in Imola volgende week."