Helmut Marko wil een nieuw project: "Noodoplossing voor tot en met 2025"

Honda heeft deze maand laten weten niet door te gaan na 2021 met het leveren van Formule 1-motoren. Helmut Marko wil graag zelf die motoren gaan bouwen, maar dan moeten er wel regels komen die hun helpen om alles op orde te krijgen. Ook is het maar een noodoplossing.

De Oostenrijkse adviseur van het kamp van Red Bull verbergt niet dat het overnemen van de intellectuele eigendomsrechten van de Honda-motor de voorkeursoptie van Red Bull is nadat de Japanse fabrikant zich besloot terug te trekken uit de koningsklasse van de autosport. “We zouden alles naar Engeland willen verhuizen, maar we hebben wel wat hulp van Sakura nodig", zei Marko, verwijzend naar de technische basis van Honda in Japan, tegen Sky Duitsland. "Min of meer vanaf het begin van het seizoen 2022 kunnen we ons voorstellen dat we het volledig onafhankelijk kunnen bedienen.”

Volgens Marko is het alleen een noodoplossing, want in 2026 komen er nieuwe motorreglementen en dan hoopt Red Bull een andere fabrikant te hebben gevonden. Dit kan bijvoorbeeld Porsche/Volkswagen zijn. "Het zou een Red Bull-project zijn tot het einde van deze regelgeving", zei Marko.

Noodoplossing

In 2025 wil Red Bull dan overstappen naar een andere fabrikant. "We zijn van plan dit project tot 2025 te doen. Het is niet onze prioriteit om een motorfabrikant te worden." Maar om die nieuwe leverancier te zoeken, moet het wel aantrekkelijk worden om motorleverancier in de F1 te worden. "De nieuwe regelgeving moet duidelijk gunstiger zijn in termen van kosten en de technologie moet eenvoudiger zijn. Ik vind dat er ook meer geluid moet komen en, heel belangrijk, gebruik moet worden gemaakt van synthetische brandstof. Dit maakt ons CO2-vrij.”