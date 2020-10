Woordvoerder DutchGP: "Wij weten niets over de kalender"

De organisatie van de Nederlandse Grand Prix wil niet toegeven al een datum te hebben gekregen voor het 2021-seizoen. Wij konden mededelen dat in het eerste weekend van mei de DutchGP op de Formule 1-kalender staat voor 2021, maar dat willen de organisatoren nog niet bevestigen.

De langverwachte terugkeer van het Nederlandse circuit aan de duinen naar de sport was het slachtoffer van de coronacrisis. In 2021 mag Zandvoort het opnieuw gaan proberen, maar hoogstwaarschijnlijk met een beperkt aantal bezoekers. Dit jaar zou de race op 5 mei worden gehouden, maar de organisatie besloot de race niet door te laten gaan.

In totaal staan er 22 races op het programma voor het F1-seizoen 2021, waarbij Vietnam terugkeert in 2021 en Saoedi-Arabië voor het eerst op de kalender komt. We zullen eindigen in Abu Dhabi in het eerste weekend van december.

De woordvoerder van de Nederlandse Grand Prix wilde niets kwijt over een eventuele datum die het circuit heeft gekregen voor het organiseren van de DutchGP. "Formula One Management zal ergens in november de Formule 1-kalender publiceren", vertelde een woordvoerder aan De Limburger. "Wat er op dit moment ook rondgaat, is ons niet bekend."

Andreas Seidl vindt 25 races niet haalbaar

De FOM wil de kalender alleen maar uitbreiden. Inmiddels hebben we al 22 races, maar dat moeten er 25 worden. Niet alle teams zijn het daarover eens, zo ook niet McLaren-teambaas Andreas Seidl, die hoopt dat de Formule 1 de kalender in de toekomst niet zal uitbreiden naar 25 races.

Een optie is dan om het weekendformaat in te korten tot twee dagen. Seidl: "Twee dagen heeft geen invloed op het aantal races dat we kunnen doen. Het probleem voor mij is hoeveel dagen je niet thuis bent, en dat 25 races niet haalbaar is voor onze teamleden. Maar ik ben er zeker van dat er verdere discussies zullen zijn tussen alle partijen over hoe de juiste weg eruitziet."