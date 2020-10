Gerhard Berger: "Lewis Hamilton is ongelofelijk goed, maar Senna was beter"

Voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger zegt dat Lewis Hamilton van Mercedes ongelofelijk werk neerzet in een korte tijd. De Brit behaalde vorige week zondag zijn 91ste raceoverwinning en evenaarde hiermee het record van Michael Schumacher. Dat deed hij tijdens de Grand Prix van de Eifel van dit jaar. Berger kan het niet geloven dat het record na veertien jaar wordt geëvenaard. De Grand Prix van China in 2006 was de laatste en 91ste raceoverwinning van Schumacher.

"Het is eigenlijk ongelooflijk", zo wordt Berger geciteerd door Motorsport-Total.com. "Lewis Hamilton is een heel bijzondere coureur. Hij heeft simpelweg talloze keren bewezen dat hij deze wereldkampioenschappen verdient."

Berger vond het moeilijk om te zien hoe Hamilton het record van Schumacher evenaarde. Voor hem kwam het gewoon te vroeg: "Gewoon vanwege zijn lot, dat zo dramatisch is dat je bijna elke keer dat je erover nadenkt of erover praat, je tranen krijgt."

Michael Schumacher kon, zoals bekend, door zijn fysieke toestand Hamilton niet persoonlijk feliciteren, maar de familie gaf Lewis Hamilton een helm van de legende cadeau. Zijn zoon Mick Schumacher bracht dit prachtige gebaar naar Lewis tijdens de podiumceremonie.

Senna de beste

Hamilton, Schumacher en Senna. Helden die de Formule 1 nooit meer gaat vergeten, omdat deze zoveel records hebben neergezet volgens Berger. "Ik denk dat Schumacher en Hamilton erg groot zijn. Je moet gewoon accepteren dat zij de mensen zijn die onze sport het meest hebben gevormd", voegde Berger eraan toe. Ondanks dat Schumacher en Hamilton nu gelijk staan met 91 raceoverwinningen, heeft Berger een andere coureur in gedachten als beste aller tijden: Ayrton Senna.

De Oostenrijker gelooft dat als de Braziliaan geen fatale crash had op Imola, hij de beste coureur aller tijden zou gaan worden. "Ayrton stierf vroeg, maar had tot dan nog alle records in handen", legt Berger uit. "Ik denk gewoon dat Ayrton in de jaren die volgden heel vaak wereldkampioen zou zijn geworden. Dan zouden de verhoudingen er weer anders hebben uitgezien. Ik heb ze allemaal van heel dichtbij mogen meemaken. Voor mij was Ayrton nog steeds de beste die ik ooit heb gezien."