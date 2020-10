CEO Mercedes-Benz weet het zeer zeker: "Toto Wolff blijft langer bij Mercedes"

Ola Källenius, de CEO van Mercedes-Benz, zegt dat hij er "zeer zeker van is" dat de teambaas van het Formule 1-team van Mercedes langer zal blijven. Toto Wolff wordt namelijk gelinkt aan verschillende andere functies binnen de Formule 1.

Over de rol van Wolff bij Mercedes wordt dus ook veel gespeculeerd. Vanaf 2021 is hij namelijk niet meer verbonden aan het team, tenzij hij bijtekent. De Oostenrijker heeft echter toegegeven een stap terug te willen doen. Hij is wel momenteel voor 30% aandeelhouder van het team. Met een stap terug wil Toto plaatsmaken voor een nieuwe teambaas en zelf de positie overnemen van Niki Lauda, zijn assistent voordat hij stierf.

Ook kan hij het zoeken bij een ander team. Met een groot succes als teambaas, kan hij waarschijnlijk overal terecht. Een functie bij de FOM of de FIA ligt natuurlijk ook voor de hand. Al lijkt de FOM niet een regelrechte goede keuze, want daar heeft hij met Christian Horner een flinke woordenwisseling over gehad. Maar ongeacht wat de media Wolff toeroept, houdt Källenius vol dat de 48-jarige waarschijnlijk bij Mercedes zal blijven. "Wat ons partnerschap met Toto Wolff betreft, werken we zeer nauw samen, ik ben er zeer zeker van dat we dat partnerschap in de toekomst zullen voortzetten”, zo vertelde de Zweed van Daimler tegenover Channel4.

Eerder deze week bevestigde hij dat het Mercedes Formule 1-team niet zomaar uit de Formule 1 zal stappen. Mede doordat het nog steeds geld oplevert en nu het budgetplafond ingevoerd zal worden, blijft de Formule 1 aantrekkelijk.