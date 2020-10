Christian Horner: "We willen de problemen van de RB16 oplossen"

Red Bull Racing maakt vooruitgang met de bolide en dicht het gat met Mercedes. Toch zijn er volgens teambaas Christian Horner nog issues aan de RB16 die aangepakt moeten worden voor het einde van het seizoen. Zeker met het oog op volgend jaar. De regels blijven namelijk in 2021 nagenoeg hetzelfde.

De zwakke punten van de bolide kunnen al worden aangepakt in de komende drie races. ''We hebben Portimao, Instanbul en Imola. Deze circuits zijn interessant voor ons. We willen het seizoen met een goed gevoel afsluiten. Hopelijk zijn dan de problemen van de RB16 opgelost. De verbeterpunten kunnen wij dan meenemen naar de 'RB16B','' zegt Horner.

Ondanks de issues aan de wagen, is Horner blij met de recente progessie. Max Verstappen kon meevechten om de pole en finishte binnen vijf seconden van Lewis Hamilton. Volgens de teambaas komt Red Bull steeds meer dichterbij en was de auto op sommige vlakken al beter en sneller dan Mercedes.

Zoals bekend rijdt Red Bull Racing volgend jaar voor het laatste keer met de Honda-krachtbron. Horner zei een paar dagen terug dat hij hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt. ''De motor moet een geheel vormen met je wagen. Het ontwerpteam moet volgend jaar vanaf nul kunnen beginnen.''